ميلة: توقيف شخصين وحجز 4 صفائح من المخدرات بفرجيوة

أوقف عناصر فرقة البحث والتحري (B R I) بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة شخصين. مع حجز أربع صفائح من المخدرات بمدينة فرجيوة.

وحسب بيان لخلية الإعلام والعلاقات العامة بأمن الولاية ورد إلى إذاعة ميلة. فان العملية جاءت بعد استغلال عناصر فرقة البحث والتحري لمعلومات. مفادها قيام شخصين على متن دراجة نارية بترويج المخدرات على مستوى مدينة فرجيوة وضواحيها. مستغلين في ذلك ظرف الليل، على إثر ذلك تم وضع خطة ميدانية مكنت من توقيف المشبه فيهما.

وبعد توقيف المشتبه فيهما البالغان من العمر 26 سنة و23 سنة. عثر بحوزتهما على 4 صفائح من المخدرات قدر وزنها بـ 350 غرام. ليتم تحويلهما إلى مقر أمن الدائرة لمباشرة الإجراءات القانونية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة لدى محكمة فرجيوة، أين صدر في حقهما أمر إيداع.