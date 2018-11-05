ميلة: توقيف شخص بحوزته 25 قطعة نقدية أثرية عرضها للبيع على الفايسبوك

تمكنت مصالح الأمن بولاية ميلة من القبض على شخص وبحوزته 25 قطعة نقدية أثرية حيث كان يعرضها للبيع على الفايسبوك.

وحسب ذات المصالح فإن تفاصيل القضية تعود إلى تلقي معلومات حول شخص ينشط من خلال “فايسبوك” حيث كان يعرض قطع أثرية للبيع.

وأسفرت التحريات من تحديد هوية المشتبه فيه والبالغ من العمر 32 سنة والمنحدر من ولاية تيسمسيلت والقبض عليه بميلة.

وعقب تفتيشه تم العثور بحوزته على 25 قطعة نقدية أثرية تعود للفترة الرومانية القديمة كان بصدد بيعها لشخص آخر.

وسيتم تقديم المشتبه به أمام محكمة ميلة.