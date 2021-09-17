ميلة: توقيف شخص وحجز 1889 وحدة خمور بتاجنانت           

تمكن عناصر أمن دائرة تاجنانت أول أمس من توقيف شخص وحجز 1898 وحدة من المشروبات الكحولية بمدينة تاجنانت في ميلة.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية. فإن العملية جاءت بناءً على معلومات تلقاها عناصر أمن دائرة تاجنانت مفادها قيام أحد المسبوقين قضائيا ببيع وترويج المشروبات الكحولية. دون رخصة مستغلا في ذلك مسكنه.

بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة تم تفتيش مسكن المشتبه فيه البالغ من العمر 47 سنة. حيث عثر بداخله على 1898 وحدة من الخمور مختلفة الأنواع والأحجام ليتم توقيفه.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد، التي أمرت بوضعه رهن الحبس.