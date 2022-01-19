ميلة: توقيف شخص وحجز 5 صفائح مخدرات

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بمعية الدرك الوطني، من توقيف شخص وحجز 5 صفائح مخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالناحية العسكرية الخامسة. بمعية الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد خلوف كتيبة التلاغمة والمجموعة الإقليمية ميلة، من توقيف شخص وحجز كمية من المخدرات، في إطار محاربة الاتجار بالمخدرات.

وتم حجز 5 صفائح من الكيف المعالج ومركبة سياحية، إضافة إلى وسائل التقطيع و الاتصال.

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أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 16 تاجر مخدرات بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 12 إلى 18 جانفي 2022، أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وتُقدر الكمية، بقنطارين و32 كيلوغرام من الكيف المعالج و556 غرام من مادة الكوكايين.

كما تم توقيف 51 تاجر مخدرات آخرين وضبط 67,5 كيلوغرام من نفس المادة. وكذا 357623 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 214 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.

وضبطت ذات المفارز 32 مركبة و255 مولدا كهربائيا و168 مطرقة ضغط و6 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. كما ضبطت 50 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

في حين تم حجز 42 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و35700 وحدة من مادة التبغ. بكل من أدرار وعين ڨزام وورقلة والوادي وبسكرة.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 11866 لتر بكل من أدرار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

في سياق مختلف، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي 6 مخابئ للجماعات الإرهابية خلال عملية بحث وتمشيط بسكيكدة.

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