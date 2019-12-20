ميلة.. توقيف شخص يبيع العملة الأثرية عبر الفايسبوك وحجز 17 قطعة

حجزت عناصر فرقة البحث والتحري بأمن ولاية ميلة 17 قطعة نقدية ذهبية أثرية وأوقفت شخص مشتبه فيه.

وتعود تفاصيل القضية،إلى تلقي فرقة البحث والتحري لمعلومات حول نشاط مشبوه لشخص يستغل الفايسبوك لنشر وعرض قطع نقدية أثرية للبيع.

وبعد التنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية وكذا خلية حماية التراث الثقافي بأمن الولاية وتكثيف التحريات، تم تحديد هوية المشتبه فيه ومكان عقد الصفقة المشبوهة.

أين تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 28 سنة والمنحدر من ولاية بجاية بمحطة المسافرين بعين الصياح وعثر بحوزته على 17 قطعة نقدية أثرية قدر وزنها بــ 43.6 غرام.

وبينت الخبرة التي تم إنجازها على المحجوزات من طرف مديرية الثقافة لولاية ميلة بأن القطع النقدية الأثرية مصنوعة من مادة الذهب تعود للفترة العثمانية وهي تكتسي أهمية تاريخية وأثرية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة ميلة.