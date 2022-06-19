ميلة: توقيف منتحل صفة إطار سامي بالدولة للنصب على المواطنين

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ميلة من توقيف منتحل صفة إطار سامي بالدولة من ولاية غليزان. أين تنقل قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بشلغوم العيد وجرت عملية الضبط.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الأمر يتعلق بالمسمى ( ع . أ ) يبلغ من العمر 33 عاما تورط بقضيتي نصب واحتيال و انتحال الصفة.

كما أضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر، أنه جرى توقيفه إثر وقوع مواطن من بلدية شلغوم العيد ضحيته بمنحه مبلغ 48000 دينار جزائري عن طريق البريد. وقدم المشتبه فيه نفسه على اعتباره إطار سامي بالدولة . وقد تم ايداع المشتبه فيه الحبس .

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ميلة: مثول مدير تعاونية الحبوب و13 شخصا أمام وكيل الجمهورية بتهم الفساد

كما قامت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بولاية ميلة، بتقديم 14 شخصا منهم مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة. ورئيس وحدة التخزين بوادي العثمانية امام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد مجلس قضاء ميلة. ويواجه الموظفون العاملون تهما تتعلق بالفساد. في إطار التحقيقات التي تقوم بها فرقة الابحاث للدرك الوطني شلغوم العيد بشأن تعاونية الحبوب والبقول الجافة. وتشير أولى التقديرات أن العجز الذي تم تسجيله في المخزن يفوق ألفي قنطار. ميلة: مدير و 6 إطارات بتعاونية البقول الجافة تحت الرقابة القضائية

كما أمر قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد بولاية ميلة وضع تحت الرقابة القضائية مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة الحالي لولاية ميلة.

كما أمر قاضي التحقيق بوضع نائب مدير التعاونية ( ش ع غ ) الموقف عن العمل تحفظيا قبل أشهر. و المدير الأسبق لذات التعاونية ( ب ح ) و رئيس وحدة التخزين و رئيس فوج الأمن. بالإضافة كذلك إلى رئيس مصلحة محاسبة المواد تحت الرقابة القضائية. فيما تم الإفراج عن رئيس مصلحة المستخدمين ( آ م أ ) و مساعد مدير ( ش ص ) و ( ل ب ) مكلف بمديرية المالية والمحاسبة.

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