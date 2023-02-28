ميلة: توقيف منتحل صفة ضابط في الدرك برتبة ملازم أول

أوقفت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة. شاب يبلغ 29 عاما منتحل صفة ضابط في سلاح الدرك الوطني برتبة ملازم أول.

واستنادا لمرجع أمني، فإن المعني ضبط من طرف فرقة الدرك ببلدية فرجيوة عن قضية نصب واحتيال واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا. وحيازة أسلحة محظورة من الصنف السادس. حيث راحت ضحيته فتاة أفادت تعرضها للنصب. ليتم بعد التحري لتوقيفه حيث كان على متن سيارة أجرة.

وأضافت ذات المصادر التي أوردت الخبر “للنهار”، فقد توصلت التحريات إلى قيام المعني بسلب الضحية 115 مليون. و باستصدار الإذن للتفتيش تم العثور على خناجر و ساطور أين يسكن.

هذا وقد أودع المشتبه فيه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بانتظار جلسة المحاكمة.