ميلة: توقيف موظف متلبسا بالرشوة بمستشفى شلغوم العيد وإيداعه الحبس

تمكنت مصالح أمن دائرة تاجنانت بولاية ميلة من توقيف موظف يشتغل بمستشفى شلغوم العيد متلبسا بالرشوة.

وحسبما علم من مصادر موثوقة، فإن الأمر يتعلق بوثيقة وصفة طبية من مصلحة الطب الشرعي، حيث طلب الموظف من الشاكي تسليمه مبلغ 12 مليون سنتيم قبل التوافق على 4 ملايين سنتيم.

ليتم وضع خطة أمنية انتهت بتوقيف المشتبه فيه متلبسا. حيث قدم للنيابة وطبقا لاجراءات المثول الفوري تم ايداعه الحبس.

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ميلة: حجز مؤثرات عقلية ومخدرات وتوقيف شخصين بفرجيوة

تمكن عناصر أمن دائرة فرجيوة بولاية ميلة من توقيف شخصين. وحجز 251 قرص من المؤثرات العقلية وكمية من المخدرات بمدينة فرجيوة. تفاصيل القضية تعود إلى معلومات تلقاها عناصر أمن الدائرة. مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية. مستغلا في ذلك شاحنته الصغيرة من نوع هايفي على مستوى أحياء مدينة فرجيوة. كما تم وضع خطة ميدانية محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 32 سنة رفقة شريكه البالغ من العمر 26 سنة. وبعد تفتيش المركبة تم العثور على 251 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300. وكمية مخدرات مخبأة بإحكام داخل العجلة الاحتياطية للشاحنة بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 3 ملايين سنتيم من عائدات الترويج. بعد استكمال الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة.

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