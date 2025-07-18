ميلة: توقيف 3 أشخاص بينهم إمرأة وحجز 2217 قرص مهلوس

تمكنت وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني ميلة من خلال الفرقة الإقليمية بني قشة من توقيف شخصين على متن سيارة سياحية.

البيان الصادر أفاد ان المركبة كانت قادمة من احدى الولايات بالجنوب نحو بلدية بني قشة.

وخلال توقيف المركبة عثر على المهلوسات بحقيبة سوداء مموهة ،بها 2217 قرص مهلوس نوع بريغبالين 300 ملغ وهواتف نقالة وسيولة مالية.

وبعد توقيف المشتبه فيهما وتوسيع التحقيق أوقف شخص ثالث بينما لايزال شخصين آخرين محل فرار حسب المرجع.