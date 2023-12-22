ميلة: توقيف 3 أشخاص وحجز 1492 وحدة من المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، في ميلة، من حجز 1492 وحدة من المؤثرات العقلية، أغلبها ذات منشأ أجنبي.

كما تم توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و 35 سنة.

العملية قام بها عناصر فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بشلغوم العيد، بعد التنسيق مع النيابة المختصة.

خلال العملية تم حجز أسلحة بيضاء محظورة، قطعة مخدرات، بالإضافة إلى قارورة غاز مسيل للدموع.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة.