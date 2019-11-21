ميلة.. توقيف 3 أشخاص وحجز 4 بنادق وذخيرة تقليدية الصنع ببوحاتم

تمكنت الشرطة القضائية بفرجيوة، لولاية ميلة، أول أمس، من توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 4 بنادق تقليدية الصنع.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز مسدس تقليدي، وكمية من البارود، إضافة الى معدات تستعمل للتهيئة والشحن.

وتعود تفاصيل القضية الى ليلة أول أمس، أين ضبط أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفرجيوة، سيارة سياحية في حاجز أمني.

حيثُ كان على متنها ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و31 سنة، أين عُثر أثناء تفتيش صندوقها الخلفي على 4 بنادق تقليدية الصنع.

كما تم حجز مسدس تقليدي، وكمية من مادة البارود في كيس بلاستيكي، حزامين جلديين، 5 كبسولات تستعمل في إطلاق النار.

بالإضافة إلى معدات شحن البارود في البنادق، حيث أن كل المحجوزات لايحوز أصحابها على رخصة، كما أنّهم لا يملكون أي اعتماد من أية جهة رسمية .

وبعد اقتيادهم، والتحقيق معهم، تم تقديمهم أمس أمام النيابة المختصة بفرجيوة، حيث صدر في حق واحد منهم أمر إيداع، فيما أفرج عن الآخرين في انتظار المحاكمة