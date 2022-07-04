ميلة: توقيف 4 أشخاص بتهمة الحرق العمدي لغابة بالمشيرة

أوقفت فرقة الأبحاث للدرك الوطني شلغوم العيد بولاية ميلة، أربعة أشخاص متورطين في الحرق العمدي للغابة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت بعد تلقي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة مكالمة هاتفية حول نشوب الحريق وتنقل العناصر برفقة الشرطة التقنية. و أفراد فرقة التلاغمة و المشيرة، إتصخ أن المساحة المتضررة 1200 متر مربع.

وبعد إخماد الحريق ومباشرة التحريات تم تحديد هوية الأربعة الفاعلين وتوقيفهم. و اعترفوا خلال التحقيق بجريمتهم خلال مواجهتهم بالأدلة المادية.