ميلة: توقيف 4 أشخاص بحوزتهم 5 كلغ من المخدرات

أمر قاضي التحقيق بمحكمة ميلة اليوم بإيداع الموقوفين الأربعة في عملية ضبط وحجز 5 كلغ من المخدرات، الحبس على ذمة التحقيق.

وعلمت النهار اون لاين في هذا الصدد أن عملية التوقيف جرت من طرف فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ميلة.

وتتراوح أعمار الموقوفين بين 31 و53 عاما. حيث جرت وقائع التوقيف على مستوى مدينة حامة بوزيان بولاية قسنطينة خلال توقيفهم استغلالا لمعلومات أمنية مؤكدة .

حيث ضبطوا على متن مركبة سياحية نوع (باصات) تحمل ترقيم العاصمة، وخلال المعاينة تم العثور على المخدرات بكيس قدر وزنها 5 كلغ و200 غرام.