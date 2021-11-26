ميلة: توقيف 4 أشخاص وحجز صفيحتين من المخدرات ومؤثرات عقلية

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية العاملة على مستوى دائرة “فرجيوة” في ولاية ميلة. من توقيف شاب في العقد الثالث من العمر، بحوزته أوراقا مالية مزورة. إثر استغلال دقيق لمعلومات حول نشاط مشبوه للمعني.

وحسب مراجع “النهار”، فإن العملية الشرطية جاءت استغلالا لمعلومات استعلاماتية في هذا الشأن. حيث تم في بادئ الأمر ضبط المعني وبحوزته 8 آلاف دينار جزائري من فئة ألفي دينار مزورة. كما تحمل ذات الرقم التسلسلي.

وهي الوضعية التي استدعت تنشيط عمل ميداني من خلال استخراج الإذن بالتفتيش للمسكن عن طريق نيابة الجمهورية محل دائرة الاختصاص القضائي.

بالإضافة الى ذلك تم العثور على 20 ورقة نقدية من ذات الفئة المالية مقلدة. وتحمل نفس الرقم التسلسلي للأوراق المالية السابقة محل الحجز. ليتم مباشرة التحقيق.

زيادة على ذلك أكدت للخبرة التي أنجزت للأوراق المالية محل الضبط عن طريق البنك المركزي من خلال فرعه المحلي بأنها مزورة.

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