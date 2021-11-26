ميلة: توقيف 4 أشخاص وحجز صفيحتين من المخدرات ومؤثرات عقلية
تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة. من توقيف أربعة أشخاص وحجز صفيحتين من المخدرات وكمية من المؤثرات العقلية بمدينة شلغوم العيد وبلدية المشيرة.
العملية جاءت على إثر معلومات تحصل عليها عناصر الفرقة مفادها قيام شخصين بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بمدينة شلغوم العيد.
حيث تم وضع خطة ميدانية محكمة كللت بتوقيف المشتبه فيهما الرئيسيين البالغين من العمر 25 سنة و 27 سنة. رفقة شريكهم الثالث البالغ من العمر 22 سنة، بحوزتهم صفيحتين من المخدرات قدر وزنها 167,36غ من الكيف المعالج. ليتم تحويلهم إلى مقر الفرقة.
كما مكن التحقيق مع المشتبه فيهم من تحديد هوية مشتبه فيه آخر يبلغ من العمر 27 سنة بحوزته كمية من المهلوسات. قدرت بـ 560 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ. أين تم حجزها وتحويله إلى مقر الفرقة لاستكمال باقي الإجراءات.
بعد استكمال الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد.
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حجز 24 ورقة نقدية مزوّرة من فئة 2000 دينار في “فرجيوة” بميلة
تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية العاملة على مستوى دائرة “فرجيوة” في ولاية ميلة. من توقيف شاب في العقد الثالث من العمر، بحوزته أوراقا مالية مزورة. إثر استغلال دقيق لمعلومات حول نشاط مشبوه للمعني.
وحسب مراجع “النهار”، فإن العملية الشرطية جاءت استغلالا لمعلومات استعلاماتية في هذا الشأن. حيث تم في بادئ الأمر ضبط المعني وبحوزته 8 آلاف دينار جزائري من فئة ألفي دينار مزورة. كما تحمل ذات الرقم التسلسلي.
وهي الوضعية التي استدعت تنشيط عمل ميداني من خلال استخراج الإذن بالتفتيش للمسكن عن طريق نيابة الجمهورية محل دائرة الاختصاص القضائي.
بالإضافة الى ذلك تم العثور على 20 ورقة نقدية من ذات الفئة المالية مقلدة. وتحمل نفس الرقم التسلسلي للأوراق المالية السابقة محل الحجز. ليتم مباشرة التحقيق.
زيادة على ذلك أكدت للخبرة التي أنجزت للأوراق المالية محل الضبط عن طريق البنك المركزي من خلال فرعه المحلي بأنها مزورة.
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