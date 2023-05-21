ميلة: توقيف 5 إطارات من تعاونية الحبوب والبقول الجافة في قضية فساد

أوقفت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد ولاية ميلة، 5 إطارات من تعاونية الحبوب والبقول الجافة متورطين في قضية فساد.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن القضية تمثلت في إساءة إستغلال الوظيفة والإهمال ووضع للبيع منتوج فاسد قدر بـ 40 ألف قنطار من الحمص.

كما أن التحقيقات استمرت لعدة أشهر استنادا لمعطيات تتعلق بمخزون مهم من الحمص على اثرها تم إستبيان غنتشار كبير لحشرة “السوس” في المستودعات مع تعرض مادة الحمص إلى الثقوب الناتجة عن حشرة ” السوس”. مع العثور على كميات متعفنة.

الخبرة التي انجزها مخبر الجودة وقمع الغش في ميلة تبين أن 40 ألف قنطار فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

كما جرى سماع مدير التعاونية السابق و رئيس وحدة التخزين بالتلاغمة. و مراقب النوعية بالتلاغمة و مدير التعاونية الحالي ونائب مدير النوعية السابق.