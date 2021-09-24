ميلة: جماعة أشرار تعتدي على “LIVREUR” وتسلبه دراجته النارية وهاتفه النقال

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة من تفكيك جماعة أشرار متكونة من 03 أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 19 و22 سنة. اعتدوا جسديا على شاب يقوم بتوزيع وجبات الأكل السريع مع سلبه دراجته النارية وهاتفه النقال بالعنف.

تفاصيل القضية تعود إلى تسجيل شكوى من طرف أحد المواطنين نتيجة تعرضه للاعتداء الجسدي وسرقة دراجته النارية وهاتفه النقال. من طرف 3 أشخاص خلال قيامه بعمله كموزع لوجبات الأكل السريع بأحياء مدينة ميلة على متن الدراجة النارية.

حيث قام المشتبه فيهم باستدراج الضحية إلى مكان خال عن طريق توصيل طلبية أكل سريع إلى أحد أحياء المدينة. ليقوموا بالاعتداء عليه وسلبه دراجته النارية وهاتفه النقال. على إثر ذلك تم تكثيف الأبحاث والتحريات إلى غاية تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيفهم.

التحقيق مع المشتبه فيهم وبعد أن تعرف عليهم الضحية بمجرد رؤيتهم مكن من استرجاع الدراجة النارية والهاتف النقال محل السرقة. تم تسليمهما له فيما بعد.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام النيابة المختصة لدى محكمة ميلة.