ميلة: حجز مؤثرات عقلية ومخدرات وتوقيف شخصين بفرجيوة

تمكن عناصر أمن دائرة فرجيوة بولاية ميلة من توقيف شخصين. وحجز 251 قرص من المؤثرات العقلية وكمية من المخدرات بمدينة فرجيوة.

تفاصيل القضية تعود إلى معلومات تلقاها عناصر أمن الدائرة. مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية. مستغلا في ذلك شاحنته الصغيرة من نوع هايفي على مستوى أحياء مدينة فرجيوة.

حيث تم وضع خطة ميدانية محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 32 سنة رفقة شريكه البالغ من العمر 26 سنة.

وبعد تفتيش المركبة تم العثور على 251 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300. وكمية مخدرات مخبأة بإحكام داخل العجلة الاحتياطية للشاحنة بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 3 ملايين سنتيم من عائدات الترويج.

بعد استكمال الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة.