ميلة: حجز 12 كلغ من الذهب المقلّد بشلغوم العيد

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ميلة، من حجز 12 كلغ من الذهب المقلّد الأجنبي بدون دمغة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإنه تم خلال العملية حجز 800 مليون سنتيم. ومبلغ 900 دولار و كاميرات مراقبة وسلاح أبيض وسيارتين وجهاز اعلام آلي.

العملية تمت على مستوى إقليم بلدية شلغوم العيد، أين تم إيقاف 4 أشخاص عن تهمة ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري. و تهم عدم الفوترة و التهرب الضريبي. بالإضافة كذلك إلى حيازة معدن أصفر دون فاتورة شراء و الممارسة التجارية غير النزيهة و التقليد.

كما أن الموقوفين يستعملون محلا لبيع و تصليح النظارات كواجهة تمويهية.