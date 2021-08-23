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ميلة.. حجز 16 ورقة نقدية مزورة من فئة 20 أورو بشلغوم العيد

بقلم سفيان بوعون
ميلة.. حجز 16 ورقة نقدية مزورة من فئة 20 أورو بشلغوم العيد
صورة من الأرشيف
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تمكنت الفصيلة الثانية للأمن والتدخل  المجموعة الاقليمية للدرك، بميلة من توقيف شخصين بحوزتهما أوراق مالية مزورة أجنبية ببلدية شلغوم العيد.

وتم خلال عملية المراقبة من ضبط 16 ورقة من فئة 20 أورو. واتضح أنها مزورة كما تم العثور على كمية من المخدرات.

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