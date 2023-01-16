ميلة: حجز 50 قنطار من مادة أوراق الشمة بالمشيرة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني من توقيف شاحنة مقطورة تحوي بعد تفتيشها 50 قنطار من أوراق الشمة .

الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية المشيرة استغلالا لمعلومات وردت إليها قامت بسد المنافذ القابلة للاستعمال للهروب من طرف المشتبه فيهم. وتم بنجاح توقيفهم وحجز السلعة التي كانت مخبأة باكياس من الحجم الكبيرة ومعدة للتحويل نحو ولاية مجاورة. حيث استغل الطريق المار على إقليم بلدية المشيرة ولاية ميلة مسارا عبوريا من ولاية أخرى مجاورة.