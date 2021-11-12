ميلة: حجز 52 قطعة نقدية أثرية تعود للفترة الرومانية

تمكن عناصر فرقة البحث و التحري بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة من توقيف شخصين.

بالإضافة إلى ذلك، تم حجز 52 قطعة نقدية أثرية مختلفة الأحجام والأشكال، يشير بيان أمن ميلة

تفاصيل القضية تعود إلى تلقي عناصر فرقة البحث و التحري لمعلومات حول نشاط مشبوه لشخص يستغل شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك. لنشر وعرض قطع أثرية مختلفة للبيع.

بتكثيف التحريات تم تحديد هوية المشتبه فيهما ومكان عقد الصفقة المشبوهة. ليتم توقيف المشتبه فيهما البالغين من العمر 20 سنة و 21 سنة اللذين ينحدران من ولاية مجاورة وسط ميلة. حيث عثر بحوزتهما على 52 قطعة نقدية أثرية مختلفة الأحجام والأشكال.

بالإضافة إلى ذلك، بينت الخبرة المنجزة على المحجوزات من طرف مديرية الثقافة لولاية ميلة أن القطع النقدية الأثرية تكتسي أهمية تاريخية. وأثرية تعود للفترة الرومانية القديمة.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة محكمة ميلة.

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ميلة: حجز مؤثرات عقلية ومخدرات وتوقيف شخصين بفرجيوة

تمكن عناصر أمن دائرة فرجيوة بولاية ميلة من توقيف شخصين. وحجز 251 قرص من المؤثرات العقلية وكمية من المخدرات بمدينة فرجيوة.

تفاصيل القضية تعود إلى معلومات تلقاها عناصر أمن الدائرة. مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية. مستغلا في ذلك شاحنته الصغيرة من نوع هايفي على مستوى أحياء مدينة فرجيوة.

كما تم وضع خطة ميدانية محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 32 سنة رفقة شريكه البالغ من العمر 26 سنة.

وبعد تفتيش المركبة تم العثور على 251 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300. وكمية مخدرات مخبأة بإحكام داخل العجلة الاحتياطية للشاحنة بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 3 ملايين سنتيم من عائدات الترويج.

بعد استكمال الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة.

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