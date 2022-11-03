ميلة: حجز 80 كلغ من المخدرات وتوقيف 13 شخصا

تمكنت مصالح أمن ولاية ميلة في عملية نوعية من حجز 80 كلغ من المخدرات. وتوقيف 13 شخصا مشتبه فيهم.

وأورد بيان صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة. أن فرقة البحث والتدخل وتحت إشراف النيابة تم ضبط 80 كلغ من المخدرات بمدينة ميلة.

وأضاف نص البيان الذي حمل توقيع وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة. انه تم توقيف 13 شخصا تتراوح أعمارهم بين 24 و 61 عاما.

واجرائيا ولارتباط جريمة المخدرات ودخولها ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة 37 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية تم إحالة الملف على القطب الجزائي المتخصص.