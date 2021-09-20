ميلة: حجز 81.5 كلغ من الدجاج الفاسد

تمكن عناصر المناوبة المركزية بأمن ولاية ميلة من حجز 81.5 كلغ من الدجاج الفاسد، كانت موجهة للاستهلاك البشري.

العملية جاءت على إثر مراقبة روتينية لشاحنة صغيرة من نوع KIA 2700 بالمدخل الشمالي لمدينة ميلة فجر اليوم الاثنين. كانت على متنها كمية من الدجاج قدر وزنها بـ 76.5 كلغ. بالإضافة إلى 5 كلغ من الأحشاء مشكوك في سلامتها.

كما تبين أن صاحبها لا يحوز على شهادة طبية تثبت مدى صلاحيتها ليتم تحويلها إلى مقر أمن الولاية.

بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة والمصالح الفلاحية تبين أن الكمية المحجوزة غير صالحة للاستهلاك البشري. على إثرها تم إنجاز ملف ضد المخالف وتحويل السلع المحجوزة للإتلاف.