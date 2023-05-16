ميلة: حجز 9 قناطير من الكوابل النحاسية بواد سقان

نجحت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلة من استرجاع 9 قناطير من الكوابل النحاسية. تمت سرقتها مع توقيف المتورطين.

الوقائع تمت باقليم اختصاص فرقة الدرك بواد سقان، التي أوقفت شاحنة على متنها حمولة نفايات بلاستيكية منها شبكة لكهرباء الضغط العالي مموهة قدر وزنها 8 قناطير .

وفي عملية أخرى لذات الفرقة استرجعت قنطار من الكوابل النحاسية جرى السطو عليها من محجرة.

وعن تهم إخفاء أشياء مسروقة ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري. ممارسة نشاط تجاري او مهنة مقننة خاضعة للقيد في السجل التجاري. دون اعتماد ونقل النفايات الخاصة الخطيرة دون ترخيص وانعدام الفوترة.