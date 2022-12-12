قناة النهار ميلة : خسائر بالملايير تمس الكوابل الكهربائية و الظاهرة في تنامي بقلم قناة النهار نشر في 12 ديسمبر 2022 - 15:11 شارك غرِّد أرسل 58 0 ميلة : خسائر بالملايير تمس الكوابل الكهربائية و الظاهرة في تنامي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EchSf اقرأ أيضا حسين أشيو: سكالوني يعرف يسير المجموعة والأقوى هو من يلعب قناة النهار 03 ديسمبر تحرير شخص تم إختطـ.ـافه وتوقـيف الجُناة وإسترجاع مسروقات وحجز كوكايين بالبليدة قناة النهار 27 نوفمبر مطاعم ومحلات تفتقر لشروط النظافة..دعوات لتكثيف مداهمات اللجان المختلطة قناة النهار 24 نوفمبر طالع هابط: مشروع سكنات عدل 1200 بخميس مليانة يعود للعمل بعد توقفه بسبب العراقيل قناة النهار 08 ديسمبر الوادي : تسربات مياه الصرف الصحي تتسبب في كارثة بالشوارع و الأحياء قناة النهار 04 ديسمبر CRAAG : لاداعي للخوف..نشاط زلزالي عادي مس الجزائر قناة النهار 07 ديسمبر العاصمة: وفد إفريقي لمدراء الحماية المدنية في زيارة لمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل قناة النهار 09 ديسمبر تمنراست : توقيف شخصين و حجز 117 طن من القمح و 24,5 طن من السكر قناة النهار 08 ديسمبر بعد سنوات من الدراسة.. طلبة الطبّ يوثقون تخرجهم في حفل إستثنائي قناة النهار 26 نوفمبر تبسة: وصول زوج وإبن المعتمرة المتوفية بتركيا والسلطات المحلية تتقدم بواجب التعزية قناة النهار 06 ديسمبر