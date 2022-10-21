ميلة: سقوط ثلاثة أشخاص في بئر عمقها 20 متر

تدخل عناصر الحماية المدنية بولاية ميلة منذ قليل، من أجل انقاذ 3 أشخاص من داخل بئر عمقها 20 متر.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن البئر مخصصة للسقي الزراعي وتقع بمنطقة نائية بين بلديتي الشيقارة وترعي باينان.

وقد تدخل أعوان الحماية المدنية بموقع الحادث، حيث تم تجنيد فريق غطاسين لإنقاذ الضحايا الثلاثة.

وقد كللت عمليات الإنقاذ بإنقاذ شخص يوجد في حالة حرجة، فيما تبقى العملية متواصلة لأجل إنقاذ البقية .