قناة النهار ميلة : سوق الخميس..ملاذ المواطن لشراء الدجاح والسعر مرتفع بقلم قناة النهار نشر في 25 فيفري 2023 - 10:41 شارك غرِّد أرسل 89 0 ميلة : سوق الخميس..ملاذ المواطن لشراء الدجاح والسعر مرتفع إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1RtNo اقرأ أيضا وهران: استباق شراء ملابس العيد لتفادي الازدحام والتعب خلال رمضان قناة النهار 05 فيفري تساؤلات: اليوم العالمي للسرطان.. التشخيص المبكر طريق نحو الوقاية ومكافحة السرطان قناة النهار 05 فيفري الحماية المدنية الجزائرية تنتشل جثـ.ة من تحت الأنقاض في محافظة أديامان بتركيا قناة النهار 08 فيفري النهار ترندينغ: الجزائر تبهر العالم بحفل إختتام "الشان" وصدمة للجزائريين بالخسارة في النهائي قناة النهار 05 فيفري فرق الإنقاذ الجزائرية بـ تركيا تتمكن من إخراج طفلين من تحت الأنقاض قناة النهار 08 فيفري عبد القادر شافي: هذا هو مخطط نفطال لتجسيد إستراتجية الرئيس تبون حول الإنتقال نحو الطاقات النظيفة قناة النهار 20 فيفري نقل: النهار ترصد آخر الإستعدادات لطاقم طائرة قبل الإقلاع قناة النهار 16 فيفري نوال زعتر: عند رؤيتي "للدقيش" في الاستديوهات نضحك في قلبي ونفكر في الإعتزال قناة النهار 10 فيفري رئيس البرلمان الكينى معجب بالمنتوج الجزائري ويحصل على سلة برتقال هدية قناة النهار 22 فيفري "البطاطا" سيدة المائدة بـ 20 دج بأسواق الجملة للخضر والفواكه قناة النهار 05 فيفري