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ميلة: سيول الأمطار تتسبب بهدم جدار مدرسة وأضرار بمخارج الوديان

بقلم النهار أونلاين
ميلة: سيول الأمطار تتسبب بهدم جدار مدرسة وأضرار بمخارج الوديان
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ميلة: سيول الأمطار تتسبب بهدم جدار مدرسة وأضرار بمخارج الوديان

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