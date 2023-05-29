قناة النهار ميلة: سيول الأمطار تتسبب بهدم جدار مدرسة وأضرار بمخارج الوديان بقلم النهار أونلاين نشر في 29 ماي 2023 - 19:05 شارك غرِّد أرسل 39 0 ميلة: سيول الأمطار تتسبب بهدم جدار مدرسة وأضرار بمخارج الوديان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/mFD8B اقرأ أيضا الفنان عدلان بخوش يشيع إلى مثواه الأخير قناة النهار 24 ماي أمن: قارورات الإطفاء أو مطفأة الحريق .. ضرورة وقائية لتفادي إحتراق المركبة قناة النهار 17 ماي الإطاحة بشبكة سـ.ـرقت ما يقارب مجوهرات ومليار سنتيم من منزل باستعمال العـ.ـنف والتهـ.ـديد قناة النهار 21 ماي تحريات/ زوجة زعيم العصابة تتفق مع أصدقائه للتخلص منه ودفنه.. والسبب الخيانة قناة النهار 23 ماي وقت التغيير: ليديا تعاني من الهالات السوداء .. شاهد كيف تغيرت قناة النهار 24 ماي عبد الرحمان بن يمينة: هذا هو واقع صيانة البنايات الإدارية في الجزائر قناة النهار 15 ماي بسبب الضغط النفسي والسمنة.. إرتفاع في عدد الإصابات بالضغط الدموي قناة النهار 18 ماي دلال خير: شاب في ربيع العمر أصيب بورم خبيث على مستوى الوجه يطلب منكم المساعدة للعلاج قناة النهار 26 ماي "شقيق الشهيد النقيب محمد تناح .." كان خويا يديرلي الكوراج وآخر اتصال ديالي معاه كان منذ أسبوع قناة النهار 11 ماي غليزان / هكذا أطاحت مصالح الأمن بعصـ.ـابة أحياء تعتدي على المواطنين بحي برمادية قناة النهار 16 ماي