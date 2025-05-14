ميلة.. شرطة بوحاتم تطيح بمروّج وتحجز 13 صفيحة مخدرات

أوقفت مصالح أمن دائرة بوحاتم (ولاية ميلة) شخصاً يبلغ من العمر 31 عاما، متلبساً بحيازة 13 صفيحة مخدرات في كيس بلاستيكي أسود، أمام مسكنه العائلي.

العملية التي قام بها أفراد الشرطة القضائية لأمن دائرة بوحاتم، أسفرت عقب توقيف المشتبه فيه، عن العثور على شفرات تقطيع إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات البيع 20 مليون و580 ألف سنتيم.

وبعد استكمال الإجراءات اللازمةـ تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة فرجيوة.