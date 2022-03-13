ميلة: شرطي يصيب نفسه بطلق ناري بأمن دائرة القرارم قوقة

إستقبل المستشفى الجامعي بقسنطينة شرطي تعرض لإصابة بطلق ناري. حيث يشتغل بأمن ولاية ميلة.

وقال مصدر مطلع “للنهار أونلاين”، بأن الحادثة شهد وقائعها مقر أمن الدائرة ببلدية القرارم قوقة. وقد خلفت الحادثة حالة من الدهشة لما عرف عن الشرطي العامل خلال وقوع الحادثة التي لم تتسرب عنها تفاصيل أكثر. وقد تنقل مسؤولو أمن الولاية فور وقوع الحادثة.

وأمر من جهته وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة بفتح تحقيق في الملابسات المرتبطة بالواقعة. وتحديد أن كانت الحادثة محاولة انتحار أو طلق ناري غير متعمد.

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