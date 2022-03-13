ميلة: شرطي يصيب نفسه بطلق ناري بأمن دائرة القرارم قوقة
إستقبل المستشفى الجامعي بقسنطينة شرطي تعرض لإصابة بطلق ناري. حيث يشتغل بأمن ولاية ميلة.
وقال مصدر مطلع “للنهار أونلاين”، بأن الحادثة شهد وقائعها مقر أمن الدائرة ببلدية القرارم قوقة. وقد خلفت الحادثة حالة من الدهشة لما عرف عن الشرطي العامل خلال وقوع الحادثة التي لم تتسرب عنها تفاصيل أكثر. وقد تنقل مسؤولو أمن الولاية فور وقوع الحادثة.
وأمر من جهته وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة بفتح تحقيق في الملابسات المرتبطة بالواقعة. وتحديد أن كانت الحادثة محاولة انتحار أو طلق ناري غير متعمد.
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المنيعة.. إصابة شرطي وإثنين من أبنائه بطلقات نارية
أصيب شرطي في العقد الرابع من عمره في ولاية المنيعة، رفقة 2 من أبنائه (ولد وبنت) يبلغان من العمر على التوالي 12 و10 سنوات بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة طلقات نارية من مسدسه.
هذا وأصيب الشرطي على مستوى الحلق والطفل على مستوى الظهر والبنت على مستوى الكتف.
اين تم تحويلهم على جناح السرعة الى مصلحة العمليات بمستشفى العقيد شعباني لانقاذ حياتهم لشدة وخطورة الاصابات.
فيما تم تحويل زوجة الشرطي الى مقر امن الولاية، من أجل معرفة ظروف وملابسات الحادث الذي هز مدينة المنيعة. فيما أمر وكيل جمهورية بمحكمة المنيعة بفتح تحقيق مستعجل لمعرفة أسباب هذا الحادث.
ميلة: تفكيك شبكة وحجز 1200 قرص مهلوس
كما تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاجنانت كتيبة شلغوم العيد بولاية ميلة، من تفكيك شبكة للمتاجرة بالمهلوسات وحجز 1200 قرص مهلوس.
وفي هذا السياق، قال قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاجنانت أن العملية سمحت بتوقيف 3 أشخاص في العقد الثاني من العمر و استرجاع مركبة سياحية. كما قد جرى توقيف الشبكة بالطريق الوطني رقم 5.