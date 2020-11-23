ميلة: غلق إكمالية جمال عبد الناصر بشلغوم العيد لأسبوعين بسبب كورونا

قرر والي ميلة، إغلاق إكمالية جمال عبد الناصر، بشلغوم العيد، لمدة 15 عشر يوما، بعد تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.

وجاء في الخبر الوارد بإذاعة ميلة، اليوم الاثنين، أن قرار الغلق لأسبوعين اتخذه والي الولاية.

للإشارة، تحدث وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الاثنين، بالإذاعة الوطنية، عن حالات الإصابة بوباء كورونا في الوسط المدرسي.

وأكد الوزير ان عدد الاصابات ضئيلة جدا، وعدد الحالات المسجلة وسط الأساتذة مرتفعة مقارنة بالتلاميذ.

وأوضح أن المجلس العلمي اشتغل مع جميع القطاعات وقدم لهم التوصيات الصحية اللازمة لمكافحة الوباء من بينها وزارة التربية.

وأضاف “قررنا رفقة رئيس الجمهورية استئناف الدخول المدرسي بتوصيات شديدة وقوية وصارمة”.

وتابع الوزير “إذا كانت هناك مدرسة أو مؤسسة لا تتبع التوصيات الصحية فالمشكل لا يكمن فينا”.

وقال “كل يوم تردني تقارير ممضية من طرف وزير التربية، تحتوي على عدد اصابات الاداريين والمعلمين والأطفال بكل ولاية”.

وأفاد “المدرسة لا تنقل الوباء، هؤلاء الأساتذة والاداريون ينتقلون الى الأسواق والمتاجر ومن أصيبوا بكورونا التقطوه من الشارع”.