ميلة: غلق الأسواق الأسبوعية للماشية  

قرّرت مصالح ولاية ميلة، اليوم الخميس، غلق الأسواق الأسبوعية للماشية والأغنام والماعز عبر كامل تراب الولاية.

وأوضحت مصالح ولاية تيارت أن القرار يسري على الأسواق الأسبوعية للماشية على مستوى كل من بلديات: شلغوم العيد، القرارم، قوقة، وادي العثمانية، زغاية، فرجيوة، التلاغمة، تاجنانت.

وأضاف البيان: “يكلّف كلٌّ من السادة الأمين العام للولاية مدير التنظيم والشؤون العامة، مدير المصالح الفلاحية، مدير التجارة، مديرة البيئة، مدير الصحة والسكان، رئيس الغرفة الفلاحية لولاية مسيلة، الاتحاد الوطني الفلاحين الجزائريين، فدرالية المربين، رؤساء المنظمات المتعددة المهن، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس أمن الولاية، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، كل في ما يخصه بتنفيذ أحكام هذا القرار الذي سينشر في نشرة القرارات الإدارية للولاية”.