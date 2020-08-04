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ميلة.. غلق الطريق الوطني رقم 27 بين جسر واد الديب وحمام بني هارون

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ميلة.. غلق الطريق الوطني رقم 27 بين جسر واد الديب وحمام بني هارون
بقلم مصطفى.ق

أعلنت مديرية الأشغال العمومية لولاية ميلة، عن غلق الطريق الوطني رقم 27 في مقطعه بين جسر واد الديب إلى حمام بني هارون.

وقالت المديرية في بيان لها ان الغلق بسبب أشغال نزع الحجارة المتساقطة على منحدرات الطريق والتي تمتد من صبيحة يوم الخميس المقبل إلى غاية نهاية يوم السبت.

زدعت مصالح مديرية الأشغال العمومية لولاية ميلة كل مستعملي الطريق الوطني رقم 27 إلى استعمال مسلك الطريق البديل الرابط بين مفترق الطرق واد رفراف ببلدية سيدي معروف – البادسي – الوصاف – حمالة – إلى القرارم قوقة ماعدا الفترات الليلية .

في نفس الوقت، أصحاب حركة المرور للأوزان الثقيلة مدعوون لإتباع مسالك أخرى في حالة الحمولة .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=864866

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