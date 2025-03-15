ميلة: فتح مصالح الحالة المدنية يوميا من 9 ليلا إلى منتصف الليل باستثناء يوم الجمعة
بقلم سفيان بوعون
تدخل بداية من يوم السبت المصادف 15 ماي ولغاية عودة الطلبات لحجمها الطبيعي. جميع مصالح الحالة المدنية بلديات ولاية ميلة طبقا لتعليمة اصدرها والي الولاية .
وقد جاء التعليمة انه باستثناء يوم الجمعة فان شبابيك مصالح الحالة المدنية مفتوحة اضافة إلى الفترات النهارية المعروفة تعود للعمل بدءا من الساعة 9 ليلا ولغاية منتصف الليل. وتتزامن هاته الاستثنائية في عمل موظفي مصالح الحالة المدنية بالموازاة مع عودة العمل للمنصة الخاصة بطالبي سكنات عدل وفقا لاحتياجاتهم لاستكمال الوثائق المتبقاة.
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