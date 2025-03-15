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ميلة: فتح مصالح الحالة المدنية يوميا من 9 ليلا إلى منتصف الليل باستثناء يوم الجمعة

بقلم سفيان بوعون
ميلة: فتح مصالح الحالة المدنية يوميا من 9 ليلا إلى منتصف الليل باستثناء يوم الجمعة
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تدخل بداية من يوم السبت المصادف 15 ماي ولغاية عودة الطلبات لحجمها الطبيعي.  جميع مصالح الحالة المدنية بلديات ولاية ميلة طبقا لتعليمة اصدرها والي الولاية .

وقد جاء التعليمة انه باستثناء يوم الجمعة فان شبابيك مصالح الحالة المدنية مفتوحة اضافة إلى الفترات النهارية المعروفة تعود للعمل بدءا من الساعة 9 ليلا ولغاية منتصف الليل.  وتتزامن هاته الاستثنائية في عمل موظفي مصالح الحالة المدنية بالموازاة مع عودة العمل للمنصة الخاصة بطالبي سكنات عدل وفقا لاحتياجاتهم لاستكمال الوثائق المتبقاة.

رابط دائم : https://nhar.tv/xqyv8
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