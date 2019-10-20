ميلة.. قتيلان وأزيد من 30 جريح في حوادث مرور متفرقة خلال أسبوع

لقي شخصان مقتلهما، فيما أصيب 31 آخر بجروح متفاوتة الخطورة جرّاء حوادث مرور متفرقة وقعت داخل اقليم ولاية ميلة.

وحسبما أورد بيان الحماية، فإنّ الحصيلة التي سجلتها على مدار أسبوع المنقضي الممتد من 13_19 أكتوبر، أسفرت عن مقتل شخصين و31 جريحا.

وأضاف ذات البيان أنه في حوادث المرور سجلّت 47 عملية تدخل، نجم عن ذلك وفاة شخصين وإصابة 31 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد بلغ إجمالي التدخلات التي قامت بها ذات المصالح في شتى الحوادث 422 عملية تدخل.

كما قامت ذات الوحدات بـ227 عملية نقل للمرضى والجرحى إلى ذات المستشفيات.

كما سجلّت وخلال ذات الفترة المذكورة 15 تدخلا لإخماد الحرائق والسيطرة عليها، و133 عملية مختلفة، يُصيف البيان.