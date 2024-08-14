ميلة.. قتيلان و3 جرحى في اصطدام بين سيارتين

لقي شخصان حفتما، فيما أصيب 3 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث مرور بولاية ميلة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 79 قرب محطة الخدمات بوعليط , بلدية و دائرة وادي النجاء.

كما تمثل هذا الحادث المميت في اصطدام بين سيارتين، مما خلف وفاة شخصين، يبلغان من العمر 06 سنوات و 36 سنة تم تحويلهما الى مصلحة حفظ الجثث.

كما أسفر الحادث أيضا عن إصابة 3 آخرين بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم مابين 35 و 37 سنة تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى واد النجاء.