ميلة.. قتيلان و3 جرحى في حادث مرور أليم

لقي شخصان حتفهما وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث مرور أليم بولاية ميلة.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب، في مقطع بلدية تاجنانت بولاية ميلة، باتجاه قسنطينة.

ووفقًا للمصدر ذاته، فقد استدعى الحادث تدخل وحدات ميدانية تعمل حاليًا على تحويل وتنظيم حركة المرور، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمكان.

كما دعت المصالح المعنية جميع مستعملي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر وتخفيض السرعة لتفادي أي مخاطر محتملة.