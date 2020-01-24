ميلة.. قتيل في حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة في التلاغمة

لقي شيخ يبلغ من العمر ستون سنة، مصرعه، في حادث مرور، وقع أمسية اليوم الجمعة، في التلاغمة بميلة، حسب ما ذكر بيان الحماية.

وقال البيان، أنّ الحادث المُميت قد وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 100 المخرج الجنوبي بلدية ودائرة التلاغمة.

كما أوضح أنّ الحادث الذي نجم عن اصطدام بين سيارة من نوع “بوجو 404” وشاحنة من نوع “سوناكوم”، قد خلّف هلاك الضحية “ط_ش” في عين المكان.

هذا وقد حُوّلت جثة الضحية من مصالح الحماية لمدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات بالتلاغمة،

واستنادا لذات المصدر، فإنّه لاتزال أسباب الحادث مجهولة لحد الساعة