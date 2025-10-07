لقي شخص حتفه وأصيب إثنان آخران في حاث مرور مميت وقع صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الوطني رقم 05، ببلدية تاجنانت ولاية ميلة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 04سا23د إثر حادث اصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 05. ببلدية ودائرة تاجنانت.

حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 41 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة 02 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهما و نقلهما إلى المستشفى المحلي.

