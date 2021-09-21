ميلة: قتيل و14 جريحا في اصطدام حافلة وشاحنة بالطريق السيار

تسبب حادث مرور مروّع وقع بالطريق السيار “شرق غرب” بإقليم بلدية تاجنانت بولاية ميلة في مقتل شخص وإصابة 12 آخرين بجروح

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن القتيل ( ص و ) يبلغ من العمر 28 عاما. وتمثل الحادث في اصطدام بين حافلة “هيغر” تعمل على خط “سوق اهراس العاصمة”. وسجل تحطم جزئي لها وبالنسبة للشاحنة بمقطورة تحطم كلي.

وقد تدخلت الحماية المدنية من أجل تحويل المصابين نحو مستشفى العلمة بولاية سطيف. وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد الملابسات.