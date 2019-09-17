ميلة: لجنة تفتيشية من وزارة الداخلية للوقوف على ظروف تمدرس التلاميذ

أرسلت وزارة الداخلية، لجنة تفتيشية، لمعاينة ظروف تمدرس التلاميذ بولاية ميلة.

حيث باشرت اللجنة عملها التفتيشي منذ يوم الأحد، للوقوف على مدى تجسيد الإجراءات و التدابير التي أقرتها الوزارة.

وهذا بغية توفير الظروف الحسنة لضمان دخول مدرسي مريح لأبناء الولاية وذلك على مستوى الطور الابتدائي.

ويكمن عمل اللجنة في الوقوف على عملية تهيئة المدارس وصيانتها وتجهيزها بالوسائل المادية والبشرية.

بالإضافة الى توفير التدفئة، الإطعام و النقل المدرسي، تأمين مداخل المدارس حفاظا على سلامة التلاميذ.

كما تعمل على متابعة وتقسيم عملية تسيير ملف المنحة المدرسية ومدى إيصالها لمستحقيها.

وتعكف اللجنة الوزارية على تقييم مدى تقدم وتيرة المشاريع الممنوحة في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

وأشار بيان ولاية ميلة، أن عملية الدخول المدرسي تمت في ظروف جد حسنة.

وقد اشرف على عملية الدخول المدرسي وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووالي الولاية، عمير محمد.

وبأمر من والي الولاية، تم توفير كل الوسائل الضرورية تحت تصرف اللجنة الوافدة، لآداء مهامها في ظروف مريحة وحسنة.