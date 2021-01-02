ميلة: مثول ملاك 7 مطاحن أمام وكيل الجمهورية بشلغوم العيد

باشر قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد، في التحقيق بملف المطاحن بعد مثولهم امام وكيل الجمهورية بمجموع ملاك 7 مطاحن.

ويتعلق الأمر بمطاحن العالية و وصال و بن سالم و بوقرة و كورتل و التاج و سنابل السلام.

إضافة إلى مجموعة من التجار الوهميين، حسب ما توصلت إليه تحقيقات فرقة الابحاث الدرك الوطني بشلغوم العيد .

وذلك فيما يتعلق باعتمادها نمط احتيالي للتملص من رقابة مديريتي التجارة والضرائب، لغرض البيع دون فواتير وبسعر السوق السوداء.

و تحويل المادة الأولية ( القمح الصلب والقمح اللين) عن وجهتها الامتيازية باستغلال زبائن وهميين وراء محلات تجارية.

بدون ممارسة فعلية بايداع نسخ من ملفاتهم بادارة المطحنة و التأشير والختم على بياض على دفاتر وصولات الطلب.

مع تحرير تفويض أو تعهد مصادق عليه من البلدية يسمح لصاحب المطحنة بدفع ثمن الفواتير الوهمية نيابة عنهم في الحساب الخاص بالمطحنة على مستوى البنك للتضليل.

وتوصلت التحقيقات الأمنية لفرقة الابحاث للدرك الوطني، أنه يتم اما تحويل المادة الأولية عن مقصدها الامتيازي .

مع تبرير على شكل انتاج تم بيعه أو تحويل منتوج عن مقصده الأصلي الامتيازي باسعار السوق السوداء لتعود عليهم بالارباح الخيالية .