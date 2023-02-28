قناة النهار ميلة : محيط السقي إنطلاقا من سد قروز..آمال الفلاحين المنتظر بقلم قناة النهار نشر في 28 فيفري 2023 - 15:07 شارك غرِّد أرسل 45 0 ميلة : محيط السقي إنطلاقا من سد قروز..آمال الفلاحين المنتظر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Xb2gm اقرأ أيضا "طالع هابط: العجب في وهران.. الوالي يفاجئ صاحب مذبـ.ـح للدواجن.. "وين تعرفني باش تكتب اسمي قناة النهار 19 فيفري قالمة: جني البطاطا غير الموسمية.. فرصة الكثيرين لكسب رزقهم قناة النهار 23 فيفري نجاة غالمي: تطبيق الرقمنة في الجزائر يحتاج لكفاءات ورجال ميدان قناة النهار 27 فيفري وصول رئيس الجمهورية لقصر الأمم بنادي الصنوبر للإشراف على إفتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة قناة النهار 28 فيفري 04 سنوات على الحراك الأصيل..عودة قوية للجزائر على كافة المستويات وتطلعات بالمزيد قناة النهار 21 فيفري الحماية المدنية العائدة من تركيا : العون الجزائري مكوّن و جاهز للعمل في أي مكان قناة النهار 16 فيفري مجتمع: رغم إرتفاع أسعارها .. حمى إقتناء الأواني المنزلية تعود مع إقتراب شهر رمضان قناة النهار 16 فيفري الحماية المدنية الجزائرية بسوريا : هكذا كان لقاؤنا مع بشار الأسد وهذا ماقاله لنا قناة النهار 10 فيفري رئيس الجمهورية يُشرف على إنطلاق أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة قناة النهار 28 فيفري كوثر أوعلال تشكر رئيس الإتحادية الجزائرية للجيدو على كل ما قدمه لها .. أنت راجل قناة النهار 19 فيفري