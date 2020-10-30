ميلة: مديرية التجارة تنفي وجود ندرة في مادة السميد

نفت مديرية التجارة لولاية ميلة وجود أي ندرة لمادة السميد في أسواق الولاية، وتؤكد وفرة المنتوج.

وقالت المديرية في بيان لها، أن الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ندرة السميد مغلوطة ولا أساس لها.

وأضافت، أن جميع المواد الأولية متوفرة عبر تعاونية الحبوب والبقول الجافة مع التزوّد المنتظم لجميع المطاحن بحصصها المعتادة.

وأوضحت المديرية، أن الرقابة متواجدة في الميدان رفقة مصالح الأمن للتصدي لكل محاولات المضاربة والتلاعب باستقرار السوق.

كما دعت مديرية التجارة المواطنين للتحلي بالهدوء وعدم التهافت في الطلب على مادة السميد.