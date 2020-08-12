ميلة.. مديرية النشاط الاجتماعي توزع وجبات ساخنة على المتضررين من الزلزال

قامت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن ميلة بالعديد من العمليات التضامنية لفائدة العائلات المتضررة من الهزتين الأرضيتين.

حيث تم التكفل النفسي والطبي على مستوى الملعب البلدي من طرف مختصيين نفسانيين وأطباء.

كما التحسيس حول الوقاية ومكافحة فيروس كورونا – كوفيد 19، توزيع كمامات وتقديم الادوية

وتم توزيع اكثر من 1000 وجبة غذائية ساخنة في الفترة الصباحية و اكثر من 1000 وجبة غذائية ساخنة في الفترة المسائية، حيث خضعت المطاعم المخصصة لإحضار الوجبات لمراقبة مصالح التجارة، كما توزيع مياه معدنية باردة بشكل مستمر وتوزيع طرود غذائية بصفة دورية على المتضررين بحي الخربة ومختلف الاحياء المتضررة وهذا حسب القوائم المقدمة من طرف رؤساء الأحياء.