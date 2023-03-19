قناة النهار ميلة: معركة الرمالي .. هكذا قتـ.لت فرنسا الأطفال و 65 شهيدا بقلم النهار أونلاين نشر في 19 مارس 2023 - 22:04 شارك غرِّد أرسل 32 0 ميلة: معركة الرمالي .. هكذا قتـ.لت فرنسا الأطفال و 65 شهيدا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gSGXn اقرأ أيضا صريح جدا/ رأي الجزائريين في قرار زيادة إنتاج الزيت والسميد في الحجم الصغير قناة النهار 27 فيفري الرئيس تبون و الرئيس الأوغندي يستقبلان أعضاء السلك الدبلوماسي الأوغندي بمطار هواري بمدين قناة النهار 11 مارس دلال خير: حادث عمل خطير أقعد الفنان "ناصر طبرقة" الفراش.. يوجه نداء إلى السلطات للتكفل بحالته قناة النهار 10 مارس "طالع هابط:" شباب راحو يستثمرو في الفلاحة بأدرار لقاوا روحهم في السابوطاج قناة النهار 07 مارس شنقريحة : الجزائر رافقت البلدان الإفريقية في تسوية أوضاعها الأمنية بتفضيل احترام سيادة الدول قناة النهار 06 مارس "الفريق أول شنقريحة :" الجزائر تعرف حركية نشطة لم تُعجب أعـ ـداء الجزائر قناة النهار 15 مارس "جمارك :"بخصوص إقتناء السيارت الكهربائية ..تخفيضات بـ80% في الرسوم الجمركية قناة النهار 01 مارس "خبير في السيارات :" لاأظنّ أن السيارات الأقل من 3 سنوات ستكون رخيصة قناة النهار 28 فيفري أضخم وأقوى مسلسل درامي على قناة النهار.. بنت البلاد الموسم الثالث قريبا في رمضان قناة النهار 15 مارس تعليم عالي: 25 ألف طالب يدرسون الرياضيات .. نحو ترقية الشعبة وتشجيع الإلتحاق بها قناة النهار 15 مارس