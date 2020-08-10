ميلة: منح 100 سكن اجتماعي إضافي وإعانات مالية لمنكوبي الزلزال

أعلنت اليوم الإثنين مصالح ولاية ميلة عن حصولها على حصة سكنات اجتماعية إضافية بالإضافة إلى منح مالية لمنكوبي الزلزال.

ووفق ذات المصالح فإن فرار منح 100 سكن اجتماعي إضافي جاء للتكفل بمنكوبي الهزة الأرضية.

مصالح ولاية ميلة كشفت عن منح إعانات مالية معتبرة للتكفل بالأضرار الناجمة عن الهزة الأرضية الاخيرة التي ضربت الولاية.

كما أن هذه الإعانات ستمنح حسب نتيجة الخبرات التي ستقررها هيئة مراقبة البناءات

وأشارت مصالح الولاية أن مبلغ كل إعانة سيتم تحديده وفقا للتصنيف المقرر لكل بناية.

وللإشارة فقد سجلت بولاية ميلة هزة ارضية بشدة 4.7 درجات على سلم ريشتر الجمعة الاخيرة ما تسبب في أضرار مادية معتبرة دون وقوع ضحابا بشرية.