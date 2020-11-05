ميلة: منع إقامة الأعراس والحفلات وتناول المشروبات والوجبات الغذائية بالمقاهي والمطاعم

قررت مصالح ولاية ميلة اليوم الخميس منع إقامة منع تنظيم الأعراس وحفلات الختان والولائم ومجالس، وكذا نصب خيم العزاء.

القرار جاء بعد اجتماع اللجنة الولائية الموسعة لمجابهة كورونا، وكذا إنتشار الوباء عبر إقليم الولاية.

كما تقرر منع تناول المشروبات والوجبات الغذائية بالمقاهي والمطاعم والاكتفاء بالوجبات المحمولة

مصالح الولاية قررت تفعيل مخطط التعقيم عبر المؤسسات العمومية والساحات.

وشددت الولاية على ضرورة الإسراع في عملية اقتناء التجهيزات الطبية المسجلة على عاتق الميزانية الإضافية للولاية وتجنيد المحسنين في ذلك