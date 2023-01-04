ميلة..نجاة عائلة من 7 أفراد من الموت اختناقا

نجت عائلة متكونة من 7 أفراد من الموت، اثر تعرضها للاختناق نتيجة استنشاق غاز اول أكسيد الكربون ببلدية وادي العثمانية في ولاية ميلة .

وبحسب مصادر محلية =ـ فان الأمر يتعلق بأفراد تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و 52 عاما منهم شخصين من جنس ذكر و المتبقين من جنس انثى.

هذا وتدخلت الحماية المدنية وقدمت اول الاسعافات وأوضحت انها سجلت اختناقهم نتيجة استنشاق غاز اول أكسيد الكربون المتسرب من المدفأة حيث تعرضوا الغثيان بمقر سكناهم.

وقد جرى اجلاؤهم من طرف الحماية المدنية نحو مستشفى وادي العثمانية.