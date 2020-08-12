ميلة.. نصب 85 خيمة إضافية بمحطة نقل المسافرين لإيواء العائلات المتضررة من الزلزال

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ميلة.. نصب 85 خيمة إضافية بمحطة نقل المسافرين لإيواء العائلات المتضررة من الزلزال
بقلم معين تيت

كشفت مصالح الحماية المدنية بميلة، اليوم الأربعاء، عن نصب 85 خيمة إضافية بالمحطة البرية الغربية لنقل المسافرين لإيواء العائلات المتضررة من الهزّتين الأرضيتين اللتين ضربتا الولاية.

وأوضح رئيس مصلحة الحماية المدنية، لوديني باديس، لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن الخيّم الجديدة هي الثانية بعاصمة الولاية بعد نصب 170 خيمة في ملعب الشهيد “بلعيد بلقاسم”.

موضحا بأن العائلات المتضررة من الهزّتين الأرضيتين في حيّي “ميلة القديمة” و”الخربة” تشغل الخيّم الموضوعة في ملعب الشهيد “بلعيد بلقاسم”، فيما سيتم إيواء عائلات أخرى في خيّم بمحطة نقل المسافرين.

وأكد المتحدث بأن هناك تنسيقا بين جميع القطاعات المعنية من أجل التكفل الجيد بالمتضررين المرحّلين إلى المخيّم الجديد في المحطة البرية الغربية لنقل المسافرين.


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